Müge Anlı'dan son dakika Aleyna çakır cinayeti açıklaması! "Beklenen rapor dendi ama..."

Aleyna Çakır'ın ölüm raporu açıklandı. Vücudunda, ölümüne neden olacak herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtilirken, boynundan asılma sonucu hayatını kaybettiği açıklandı. Müge Anlı, bugün yayınlanan programında flaş bir açıklamada bulundu. Yapboz üzerinden örnek veren Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölüm raporu hakkındaki düşüncelerini paylaşarak "Hiç beklemiyordum" ifadesine yer verdi.
SON DAKİKA: MÜGE ANLI'DAN FLAŞ ALEYNA ÇAKIR AÇIKLAMASI
Aleyna'nın ölümünden hemen sonra programında haftalarca Aleyna Çakır'ın ölümüne yer veren ve şüpheliler tarafından pek çok kez tehdit edilen Müge Anlı bugünkü programında açıklama yaptı. Müge Anlı raporun ardından şunları söyledi:
"Aleyna Çakır... Beklenen rapor dendi ben hiç beklemiyordum. İşleyip işlemediğimi bile düşündüm. Bu konuyla ilgili hissim: Puzzle ile günlerce uğraşırsın benim Lokum gelir tam bitmeye yakın iki parçayı alır kaçırır yer. Tam uğraşmışsın ama hiçbir zaman o tablo tamamlanmayacak bilirsin. Toplarsın koyarsın kutuya. Burada öyle hissediyorum. Hiç bu konuyu konuşmayı düşünmüyorum. Ama işte Müge sen konuşmuyor musun denmesin diye işte..."
MÜGE ANLI: "BİR GARİPLİK VAR"
Uzun süre Aleyna Çakır'ı gündeme getiren Anlı hislerini böyle anlattıktan sonra sözlerine şöyle devam etti:
Müge Anlı, Aleyna'nın Adli Tıp raporunun çıktığını fakat beklenilen esas raporun olmadığı belirtti. Günlerce uğraşılan bir puzzele'ın bir iki parçası eksik kalır ya bu hikâyede öyle oldu dedi. Konuşmuyorsun demesinler diye bu haberi de işlemek istedim şeklinde ifade etti kendisini. Adli Tıp raporuna göre, Aleyna'nın tırnaklarından ve üzerinde bulunan sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ve artık burada yapılacak şeyin bu DNA 'nın Ümitcan Uygun'a mı ait olup olmadığı soruşturulması gerektiği belirtildi.