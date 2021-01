NASRETTİN HOCA FIKRALARI - Kahkaha Attıran Nasrettin Hocanın En Güzel Fıkraları - Kısa, Uzun, Güldüren Fıkralar Seçenekleri

Nasrettin Hoca ile ilgili çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu dönemlerindeyken Akşehir ile Hortu çevresinde yaşamış olduğu söylenen efsanevi kişiliğin fıkraları ise meşhurdur. Geçmişten günümüze kadar gelmeyi başaran ve herkesi güldürebilen en komik fıkraları hala dillerden düşmemektedir. Özellikle çocukların neşe kaynaklarından bir tanesidir. Kısa, uzun Nasrettin Hoca fıkraları arasında en komik olanlarını bu başlık altında sizler için derledik. Nasrettin Hoca'nın en komik ve güldüren fıkraları aşağıda yer alıyor.

NASRETTİN HOCA FIKRALARI

Nasrettin Hoca'nın birbirinden komik ve herkesi güldürmeyi başaran fıkraları bulunmaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış ve herkesi güldürmüştür. Hala akıllarımızda pek çok fıkrası yer etmektedir. Nasrettin Hoca'nın en komik 10 fıkrası şöyle;

NASRETTİN HOCA'NIN EN KOMİK GÜLDÜREN FIKRALARI

Nasreddin Hoca Fıkrası 1: Parayı Veren Düdüğü Çalar

Çocuklar, pazara gelen Nasreddin Hoca'nın etrafını sarmış. "Hoca, bana düdük al!" demiş biri. "Bana da, bana da!" demiş bir diğeri.

Diğerleri de sırayla:

– Ben de düdük isterim!

– Bir tane de bana!, demişler.

İçlerinden sadece biri Nasreddin Hoca'ya düdük parası vermiş. Hoca, parayı alıp pazara gitmiş.

Hoca, akşam pazardan dönünce çocuklar etrafını sarmış. Her biri düdüğünü istemiş. Cebinden bir düdük çıkaran hoca, parayı veren çocuğa vermiş.

Diğer çocuklar hep bir ağızdan bağırmış:

– Hani bizim düdüğümüz?

Nasrettin Hoca gülerek,

– Parayı veren düdüğü çalar, demiş

Ya Tutarsa!

Nasreddin Hoca bir gün gölün kıyısına gider. Elinde koca bir kaşık yoğurdu da yanına almış.

Nasreddin Hoca, kaşığındaki yoğurdu göle sokmuş ve yoğurdu göle boşaltmış.



O sırada köylülerden biri onu görmüş ve şaşkınlıkla:

– Hoca ne yapıyorsun, diye sormuş.



Hoca gülümseyerek:



– Gölü mayalıyorum, ne yapayım, demiş.

Adam, Hoca'ya bakmış ve kahkaha atarak:

– Ne diyorsun be Hoca, çıldırmış olmalısın. Koskoca göl hiç maya tutar mı?, demiş.

Hoca gülümsemesini hiç bozmadan:

– Peki ama ya tutarsa, demiş.

Kim Daha Büyük

Hoca'ya:

- "Efendi" demişler, "padişah mı büyük, yoksa çiftçi mi ?"

- "Çiftçi büyük elbet" demiş Hoca ve eklemiş; "Çünkü çiftçi buğday yetiştirip vermezse pâdişah acından ölür."

Gönlüm Razı Olmadı

Nasreddin Hoca, kasabadan Kur'an-ı kerim, tefsir ve ilmihal gibi bazı kitaplar almış. Bir çuvala yerleştirmiş. Çuvalı sırtına almış, eşeğine binmiş köyüne doğru gidiyor.

Yada Hoca'yı görenler :

- " Bre Hoca, çuvalı niye kendi sırtına aldın ?" diye sormuşlar.

- "Ne yaparsın" demiş Hoca, "zavallı hayvan zaten benim bütün kahrımı çekiyor. Kendi bindiğim yetmiyormuş gibi çuvalı da ona taşıtmaya gönlüm razı olmadı."

Bugün Ayın Kaçı?

Nasreddin Hoca bir gün bir işi için Konya'ya gitmiş. Yolda giderken bir adam Hoca'yı durdurmuş:

– Pardon Amca, bugün ayın kaçı biliyor musun?, demiş.

Hoca:

– Ne bileyim yahu! Ben buraların yabancısıyım, demiş.

İp Olur

Nasreddin Hoca'nın yaşadığı köyde yaşayanlar Eyyübi kelimesini bir türlü doğru söyleyemiyorlarmış.

Bazısı Eyip, bazısı İyip, bazıları da İyp diye yanlış bir şekilde söylüyorlarmış.

Buna artık dayanamayan Hoca vaazında:



– Ey komşular sakın ola ki oğlunuz olursa adını Eyyûb koymayın. İnsanlar onu söyleyemez çocuğun adı olur İp, demiş.

Rüyada Gözlük

Gece yatağında mışıl mışıl uyuyan Nasreddin Hoca aniden uyanmış. Hemen kapısını uyandırmış:

– Hanım kalk gözlüğümü bulamıyorum.

Kadıncağız uykulu bir şekilde:

– Hoca gözlüğü uykuda ne yapacaksın?, demiş.

Hoca gözlüğünü bulmuş ve gözüne takarken:

– Rüyada daha iyi göreceğim, demiş.

Hırsızın Ardından

Nasreddin Hoca ile kapısının evine bir gece hırsız girmiş. Hırsız her şeyi toplamış ve çuvalına doldurmuş. Hoca bunları yaparken hırsızı görmüş ve sesini çıkarmamış.

Hırsız sessizce evden çıkıp kendi evine doğru yola çıkmış. Hoca da onu takip edip arkasından evine girmiş.

Hırsız onu fark edip:

– Sen de kimsin?, demiş.

Hoca:

– Bir az önce evimdeki her şeyi toplayıp buraya getirdin. Ben de buraya taşındığım için seninle geldim, demiş.

Mevsimlerden Yakınanlara

Bir gün köyde bir grup adam toplanmış sohbet ediyorlarmış. Önce havadan sudan sohbet etmişler. Konu sonunda sıcak ve soğuğa gelmiş ve içlerinden birisi:

– Şu insanoğlu haline şükretmesini hiç bilmez; kışın soğuktan, yazın sıcaktan yakınırlar, demiş.



Konuşmaya kulak misafiri olan Hoca:



– Öyle deme cahil adam, bak bahara kimsenin bir şey dediği var mı?, demiş.

Tarhana Çorbası

Günlerden bir gün Nasreddin Hoca'nın canı tarhana çorbası çekmiş. Üzerine ekmek doğrayıp çorba içmeye hayali kurarken kapısı çalınmış.

Yan komşunun oğluymuş gelen.

– Hocam annem çok hasta, yemek yapamadık. Bir tas çorban varsa verebilir misin?, demiş.

Bunu duyan Hoca kendi kendine:

Bu komşular da bir alem! Kurduğum hayalin bile kokusunu almayı beceriyorlar, demiş.

Hepsinin Tadı Aynıdır

Nasrettin Hoca,



bağdan topladığı üzümleri eşeğine yükler.



Evine giderken yolda çocuklar peşine takılır.



– Hoca Efendi bize de üzüm verir misin, dedikleri zaman Hoca çocuklara bakar.



Bu kalabalık çocukların her birine bir salkım verse, üzümler bitecek.



Tutar, her birine bir tane üzüm verir.



Çocuklar sızlanmaya başlar.



– Ama Hoca efendi, çok az verdin.



Nasrettin Hoca:



– Canım niye ısrar ediyorsunuz. Ha bir tane ha on tane ne fark eder.



Nasıl olsa hepsinin tadı aynı değil mi, diyerek gider.

Doksan Dokuza Da Razıyım

Nasrettin Hoca bir gece garip bir rüya görür.



Rüyasında avucuna doksan dokuz altın para koyarlar.



Ama Hoca bununla yetinmeyip,



– Olmaz, doksan dokuzu veren yüzü de verir.



Yüz altın isterim, diye sayıklar.



İşte tam bu sırada Hoca uyanır.



Gördüklerinin rüya olduğunu anlayınca hemen gözlerini kapatır.



Avucunu uzatarak,



– Peki, doksan dokuza da razıyım, der.