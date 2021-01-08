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Ortalığı savaş alanına çeviren kaza

'nin Talas ilçesinde kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobil müstakil bir evin garaj kapısını ve duvarlarını yıktıktan sonra durabildi. Kazada çarpışan iki araç, yol kenarında bulunan müstakil evin garaj kapısını ve duvarlarını yıkarak eve girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:56 ABONE OL
Ortalığı savaş alanına çeviren kaza

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi Komando Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, B.B. (27) yönetimindeki 34 AHU 62 plakalı otomobil ile Ö.Ö. (37) yönetimindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpışan iki araç, yol kenarında bulunan müstakil evin garaj kapısını ve duvarlarını yıkarak eve girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan F.C. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Ekipler de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Kazanın ardından evde ve araçlarda da büyük çapta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ortalığı savaş alanına çeviren kaza
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