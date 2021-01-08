Otomobil çarptı hafızasını yitirdi

İSTANBUL Bakırköy'de geçtiğimiz 16 Ağustos'ta iddiaya göre trafikte aşırı hızlı şekilde makas atarak ilerleyen bir sürücünün kendisine çarpmasıyla havada takla atarak ağır yaralanan ve hafızasını kaybeden İsmiye Aral kaldırıldığı hastanede 5 aydır hayata tutunmaya çalışıyor. 70 yaşındaki kadının oğlu Şanser Aral, olayda asli kusurlu bulunan sürücü Bilal Hıdır A.'nın (21) serbest kalmasına üzüldüklerini söyledi. SABAH'a konuşan Şanser Aral (44), "Annem güçlü bir kadındı. Vücudunda kırılmadık yer kalmadı. Ne çocuklarını, ne babamı tanıyor. Kocasına 'baba' diyor. Annem perişan oldu, onunla beraber biz de mahvolduk. Anneme bunu yaşatan adam 5 raporda da asli kusurlu bulundu" dedi. Aral, "Kaza olduktan sonra karşı taraftan kimse ne bir telefon açtı ne de ziyarete geldi. Aradan geçen 5 ayın ardından, olay internette gündem olduktan sonra Bilal Hıdır A.'nın avukatı benim avukatımı aramış. 'Dertleri nedir, niye böyle yapıyorlar? Neden bu kadar uğraşıyorlar' demiş. Biz özür beklerken bir de üste çıkmaya çalışıyorlar. Benim annem ölümden dönmüş, aldığım yanıta bakar mısınız. Sürücünün gereken cezayı alacağına inanıyorum. Yargıya güveniyorum" diye konuştu.