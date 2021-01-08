Otoparkta komşu çocuğu ezen iş adamına ev hapsi

İstanbul Barkırköy'de oturduğu sitenin otoparkında cipini park ettiği sırada aynı sitede ikamet eden 10 yaşındaki Emir E.'nin ölümüne neden olan iş insanı Nurettin Ç.'ye(50) ev hapsi cezası verildi.

Ataköy'deki lüks bir sitede oturan iş insanı Nurettin Ç. (50) geçtiğimiz çarşamba akşamı saatlerinde kapalı otoparka giriş yaptı. İş insanı, cipini park ettiği sırada scooter adı verilen küçük aracına binan aynı sitede ikamet eden Emir E.'yi ezdi. Kazadan sonra 10 yaşındaki Emir E. hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan iş insanı Nurettin Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren Nurettin Ç.'nin, "Hergün orada gördüğüm, şakalaştığım bir çocuktu. O sırada onu orada görmedim. Olaydan dolayı btj üzgünüm" dediği öğrenildi. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Nurettin Ç. hakkında ev hapsi cezası verdi. Nurettin Ç. hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.