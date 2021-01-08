Pandemi değil asılsız çağrılar yoruyor

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, 2020 yılında 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 493 bin 279 gelen çağrı geldiğini ve bu çağrıların 403 bin 266'sının asılsız, bilgi, danışma çağrıları olduğunu belirterek, vatandaşları özelikle bu pandemi döneminde daha hassas davranmaları konusunda uyardı.

7/24 ESASINA GÖRE HİZMET VERİYORUZ

112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ziyarette açıklama yapan Amasya Valisi Mustafa Masatlı "Her türlü hava ve kara taşıtlarının meydana getirdiği kazalarda, bina, tesis ve orman yangınlarında, doğal afetlerde, acil müdahale gerektiren bütün olaylarda, çağrıları cevaplandırmak, gerekli müdahaleye karar vermek, hizmetleri sevk ve idare etmek üzere Amasya da 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kurulmuştur. Amasya'da Sağlık, Polis, Jandarma, İtfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezinden hizmet vermeye başlarken, AFAD, 177 Orman yangın ihbar çağrı numaraları da önümüzdeki günlerde sisteme dahil edilecek. 2020 Yılında Acil Çağrı Merkezine toplam 493 bin 279 çağrı gelmiştir. Bu çağrıların (yüzde 81,75) 403 bin 266'sının asılsız, bilgi, danışma çağrıları; vakaya dönüşen çağrı sayısı (yüzde 18,25) 90 bin 013 olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıl 2019 Yılında ise toplam gelen çağrı sayısı 201,357 olarak gerçekleşmiştir. Pandemi döneminden dolayı çağrılarımız yüzde 147 artmıştır." açıklamasında bulundu.

VATANDAŞLARIMIZIN YAKLAŞIK 22500 VEFA TALEBİ KARŞILANMIŞTIR

Vali Masatlı yaptığı açıklamada "112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz pandemi döneminde aktif rol almış, tüm Dünyayı etkileyen ve 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk pozitif Covid-19 vakasının görülmesiyle 21 Mart 2020 tarihinde alınan karar doğrultusunda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmış ve112 Acil Çağrı Merkezi 3. katında kurulan 'Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturulmuştur. İlimizde 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın yaklaşık 22 bin 500 vefa talebi karşılanmıştır." dedi.

Masatlı ayrıca; "Evlerinde karantina nedeniyle izolasyona tabi olan 14 bin 907 vatandaşımıza 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz personellerinden oluşan uzman personellerimizce psiko-sosyal destek verilmiştir." şeklinde konuştu.

Masatlı; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30 Temmuz 2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelge emirleri gereği "İl Salgın Denetim Merkezi Birimi" 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün 3. katında kurularak faaliyete başlamış, 21.08.2020 tarihinden itibaren gelmeye başlayan İSDEM ihbar ve talepleri(112, HES ve 184 Sabim) İl Salgın Denetim Merkezi birimlerince değerlendirilmektedir. Bu güne kadar İl Salgın Denetim Merkezine 1910 ihbar gelmiş, 38.515 (işyeri vb)rutin denetim, 222.488 de kişilerin izolasyon denetimi yapılmıştır. Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi olarak Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda vatandaşımıza en iyi ve en hızlı sonuç odaklı çağrı hizmeti sunmaya çalışmaktayız. Bundan sonra da genç dinamik ekibimizle bunu devam ettirmekte kararlıyız." dedi.

112 TEK NUMARA VATANDAŞ TARAFINDAN OLUMLU KARŞILANDI

Çağrıların 4'te 1'inin gerçek vaka olduğunu belirten Vali Masatlı, diğerlerinin Kovid-19 danışma ve talepler ile asılsız ihbarlardan oluştuğu bilgisi karşısında vatandaşlara çağrıda bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz aramalarla meşgul edilmemesini isteyen Vali MASATLI, "Toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulan 112 Acil Çağrı Merkezi ile birlikte bilginin tek merkezde toplanması kurumlar arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesini ve olaylara daha hızlı müdahale edilmesini sağlamaktadır. 112 tek numara vatandaş tarafından da olumlu karşılandı. Ama acil durumlar haricinde 112 meşgul edilmemelidir. 112 Acil Çağrı Merkezi, trafik kazası, kalp krizi, yangın, doğal afet gibi hayati öneme haiz durumlarda aranmalıdır." ifadelerini kullandı.