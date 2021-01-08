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Park halindeki 2 araç kundaklandı

'nın ilçesinde park halindeki 1 otomobil ve 1 pikap kundaklama sonucu yandı. Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:09 ABONE OL
Park halindeki 2 araç kundaklandı

Muğla'nın ilçelerinden Bodrum'un Faralya Mahallesi Yaka Sokak üzerinde park halindeki 1 otomobil ve 1 pikap alev aldı.

Kundaklandığı iddia edilen otomobili söndürmek için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelene kadar, yanan araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Park halindeki 2 araç kundaklandı
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