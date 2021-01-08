Park halindeki 2 araç kundaklandı

Muğla'nın ilçelerinden Bodrum'un Faralya Mahallesi Yaka Sokak üzerinde park halindeki 1 otomobil ve 1 pikap alev aldı.

Kundaklandığı iddia edilen otomobili söndürmek için çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelene kadar, yanan araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yangınla ilgili soruşturma başlattı.