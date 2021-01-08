PKK'nın hafıza kartından HDP'li Belediyenin İmar Müdürü çıktı

Diyarbakır Lice İlçesi Yalımlı Köyünde 3 ay önce düzenlenen hava harekâtında öldürülen terör örgütünün sözde Özel güç sorumlusu Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde şifrenelerek gizlenmiş hafıza kartı bulundu. Çözümü yapılan kartta Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Metin Karaman'a ait fotoğraf ve sicil bilgilerini içeren dokümanlar bulundu. Dokümanda, Karaman'ın 2013 yılında örgüte katıldığı ve kendisine Azad Amed kod adı verildiği, alt yapı, keşif ve istihbarat biriminde görevlendirildikten sonra sivil olarak şehir merkezine gönderildiği bilgisi yer aldı.

BOMBA SİLAH EĞİTİMİ ALMIŞ

Karaman'ın örgüte verdiği özgeçmiş ve sicil bilgilerinde, "Legal ve illegal alanda bulunur. Aldığı silah eğitimleri keleş, tabanca, el bombası. Molotof eyleminde var. İdeolojik eğitimi var. Görevi sivil çalışan, alt yapı keşif ve istihbarat" bilgisi ile cep telefonu numarası yazdığı tespit edildi. Hafıza kartında ayrıca Karaman'ın kırsal alanda silah eğitimi alırken çektirdiği terörist kıyafetli fotoğrafları da bulundu. Gözaltına alınan Karaman tutuklandı.