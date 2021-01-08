Müslümanların büyük huzura eriştiği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar bu ay içerisinde oruç tutar ve ibadet ederler. 11 ayın sultanı olarak bilinen bu ay islam dini açısından büyük önem taşımaktadır. Peki Ramazan ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 takvimi ile Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

On bir ayın sultanı Ramazan tarihi belli oldu. Üç aylar olarak tabir edilen aylar içerisindeki Ramazan başlangıcı 13 Nisan 2021 olarak idrak edilecek…