Müslümanların büyük huzura eriştiği Ramazan ayı için geri sayım başladı. Müslümanlar bu ay içerisinde oruç tutar ve ibadet ederler. 11 ayın sultanı olarak bilinen bu ay islam dini açısından büyük önem taşımaktadır. Peki Ramazan ne zaman başlayacak? Diyanet 2021 takvimi ile Ramazan başlangıç ve bitiş tarihi
On bir ayın sultanı Ramazan tarihi belli oldu. Üç aylar olarak tabir edilen aylar içerisindeki Ramazan başlangıcı 13 Nisan 2021 olarak idrak edilecek…
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak. 12 Mayıs'ta son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir