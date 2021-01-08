Rehin aldığı eşini öldürdü

İSTANBUL Sultanbeyli'de 39 yaşındaki Adnan Soysal, 4 yıl önce ikinci evliliğini yaptığı karısı Hatice Soysal'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Dün sabaha karşı yaşanan olayda, Adnan Soysal, ilk evliliğinden olan 15 yaşındaki çocuğu ve eşini evde rehin aldı. Bir fırsatını bularak evden kaçan çocuğun ihbarıyla eve polis sevk edildi. Eve gelen ekipler, itfaiyenin yangın merdiveniyle girebildikleri evde korkunç manzarayla karşılaştı. Adnan Soysal'ın bıçaklı saldırısına uğrayan Hatice Soysal'ın cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, bileğini keserek intihar girişiminde bulunan adamı da yaralı halde buldu. Adnan Soysal hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Öte yandan Kahramanmaraş'ta da Hasan B. (80) tartıştığı eşi Döndü B.'yi (47) 9 yaşındaki çocukları H.B.'nin gözü önünde pompalı tüfekle vurup öldürdü. Zanlı, aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.