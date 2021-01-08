Rus Konsolosluğu'nda gizemli ölüm! Odasında bu halde bulundu

ODASINDAN ÇIKMAYINCA ARKADAŞLARI ODASINA GİRDİ

Köşkün tadilatında çalışan yabancı uyruklu bir işçi, odasından çıkmayınca arkadaşları odasına girdi. Arkadaşlarının odada hareketsiz yattığını ve ağzında kan olduğu gören işçiler, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.