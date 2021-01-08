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Son dakika: Saklandığı evde kanlı pantolon çıktı! Yaşlı kadını öldürüp imam nikahlı eşinin evine kaçmış

’deki cinayette son dakika gelişmesi... Evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Edinilen son bilgiye göre Neriman Kıvak ile katil zanlısı Cemal Ş., arasında gönül ilişkisi bulunduğu ve ikilin Neriman Kıvrak’ın Esenler’de bulunan evinde bir araya gelerek alkol aldığı iddia edildi. Katil zanlı Cemal Ş.’nin polise verdiği ilk ifadesinde alkol aldık aramızda tartışma çıktı, ben de bıçakladım dediği ileri sürüldü. Cemal Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 8.1.2021 13:49 Son Güncelleme: 8.1.2021 14:11 ABONE OL
Son dakika: Saklandığı evde kanlı pantolon çıktı! Yaşlı kadını öldürüp imam nikahlı eşinin evine kaçmış

İstanbul Esenler'e bağlı Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak'ın kızı ve damadı, evine gittiği yaşlı kadını kapının önünde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulmuş ve durumu polise ihbar etmişti.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye almış ve kimliğini tespit ettiği şüpheli Cemal Ş.'yi Bağcılar'da bulunan ve imam nikahlı olarak yaşadığı bir kadının evinde yakalayarak gözaltına almıştı.



EVİNDE KANLI PANTOLON ÇIKTI

Şüphelinin evinde gerçekleştirilen aramalarda, poşet içerisine gizlenmiş halde bulunan kanlı bir pantolon olduğu ortaya çıktı. Evde herhangi bir suç aleti bulunmazken, söz konusu pantolona ise DNA testlerinin yapılması için el konuldu.



BİBER GAZI SIKTI BEN DE BIÇAKLADIM

Edinilen bilgiye göre gözaltına alınan katil zanlı Cemal Ş.'nin alkol almaya başladık. Aramızda tartışma çıkınca itişme yaşadık, bana biber gazı sıkmaya başladı. Ben de elime aldığım bıçağı savurmaya başladım, dediği ileri sürüldü.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Katil zanlı Cemal Ş., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cemal Ş.'nin, sevk sırasında gazetecilerin pişman mısınız soruna "Evet, pişmanım" dediği belirtildi.

Saklandığı evde kanlı pantolon çıktı! Yaşlı kadını öldürüp imam nikahlı eşinin evine kaçmış | Video

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Son dakika: Saklandığı evde kanlı pantolon çıktı! Yaşlı kadını öldürüp imam nikahlı eşinin evine kaçmış
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