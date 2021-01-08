Şanlıurfa'da 2 cinayetin şüphelisi saklandığı güvercin kümeste yakalandı

Şanlıurfa'da 25 Haziran 2018 yılında Bozova ilçesi Atatürk Baraj gölünde sulara gömülen otomobilde, Aziz Y. (45) başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. 3 Mayıs 2020'de Bozova'ya bağlı Çatak Mahallesi'nde gölet kenarında tabancayla vurulmuş Fethi Y.'ın (60) cesedi bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, her iki cinayetin failinin F.Y.'ın kardeşi İ. Y.olduğunu belirledi.

Zanlının Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Şüpheli İ.Y, üzerindeki sahte kimlik ve ruhsatsız tabancayla evin damındaki güvercin kümesinde gizlenirken yakalandı.

Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen İ. Y.'ın bir başka kardeşini de öldürmeyi planladığı ortaya çıktı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 ayrı cinayetle ilgili 'Tasarlayarak canavarca hisle adam öldürme', 'Tehdit' ve 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.