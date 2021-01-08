Şanlıurfa'da feci kaza

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine seyir halindeyken tekerleğinin patlaması sonucu kontrolden çıkan otomobil başka bir araçla çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi öğrenilemeyen 63 VZ 778 plakalı hafif ticari aracın sağ ön tekerinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç, aynı istikamette seyir halinde olan 34 GM 7634 plakalı otomobille çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 GM 7634 plakalı otomobil takla atarken hafif ticari araç ise kavşakta bulunan duvarın üzerinde asılı kaldı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken araçtakiler burunları bile kanamadan kazayı atlattı.Kaza nedeniyle yolda trafik kontrollü bir şekilde verilirken araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.