Şanlıurfa'da itfaiye ekipleri seferber oldu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken odunlar kül oldu.

Yangın gece geç saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Eski TEDAŞ binası yanında bulunan bir iş merkezinin teras katında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre 4 katlı iş merkezinin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar polis, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Polisler, bina etrafında geniş güvenlik önlemleri alırken Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ise kapıların kapalı olmasından dolayı yangına teras kattaki yangına itfaiye aracının merdiveniyle müdahale edildi.Yangın söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye, yarım saatlik çalışma sonucunda yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.