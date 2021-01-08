Şanlıurfa'da sanat atölyesi ile çocuklar hayal gücünü geliştiriyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezi içerisinde hayata geçirilen sanat atölyesine ebeveynleri ile gelen çocuklar alanında uzman öğreticiler tarafından sunulan, çeşitli sanat dallarını içeren eğitimleri uygulamalı olarak deneme şansı buluyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 10'ar kişilik gruplar halinde atölyeye alınan çocuklara maske ve mesafe kuralı uyarısının ardından Ahşap Oymacılığı, Çinicilik, Ebru, Hüsn-i Hat, Tezhip ve Resim gibi sanat dallarında kurslar veriliyor.

SANATLA İÇ İÇE BİR NESİL YETİŞİYOR

Hayal güçlerini kullanarak ellerine aldıkları fırça ile suya resim çizerek Ebru sanatını icra eden ve toprağı işleyerek Çinicilik sanatını öğrenen çocuklar sanat atölyesindeki sanat kursları ile hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini dile getirdi.

ANNE VE BABALARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Çocuklarının sevincinin kendilerinin sevinci olduğunu ifade eden Anne ve Babalar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ederek bu tarz etkinliklerin devam etmesini diledi.