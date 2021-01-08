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'da trafik kısıtlaması başladı

'da ağır vasıtaların kente girişleri kısıtlandı. Buna göre; ağır vasıtalar artık belirli saatlerde şehir merkezine giriş yapabilecek.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 8.1.2021 10:14 ABONE OL
Şanlıurfa'da trafik kısıtlaması başladı

Şanlıurfa'da ağır vasıtaların trafiğe olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kent merkezine girişleri kısıtlandı.

Yapılan düzenleme ile ağır vasıtaların şehir merkezine girmeden ilgili çevre yollarını kullanmaları için İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürücüler bilgilendirdi. Ekipler tarafından hazırlanan broşürler sürücülere dağıtıldı. Şehir merkezine giren ağır vasıtalar ise aldıkları izin belgesi ile saat 24.00 ile 06.00 saatleri arasında giriş-çıkış yapabilecek.

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Şanlıurfa'da trafik kısıtlaması başladı
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