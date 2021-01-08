Sarı: ‘Amasya’da kiralara zam yok’

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, belediyeye ait dükkânlarda faaliyet gösteren 402 esnafın kiralarında herhangi bir artış yapılmayacağını ifade etti.

'İÇME SUYUNA YÜZDE 50 İNDİRİM SÖZÜNÜ TUTTU'

2021 yılına Amasyalılara önemli bir müjde vererek başladıklarını söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Sarı gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti; "Verdiğimiz sözü yerine getirerek, 01 Ocak 2021 yılından itibaren Amasya'mızda kullanılan içme suyuna yüzde 50 indirim yaptık. Yaptığımız bu çalışma ile bir evim bir aylık ekmek masrafını daha rahat karşılamalarını sağlamış olduk. Bunu yaparken de duruşumuzun ve görüşümüzün bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmiş oluyoruz. Yaptığımız çalışmanın içerisinde siyasetin dışında bir tavır ve bir duruş var. İnsanların son saniyesi de olsa duruşunu her daim göstermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

'ESNAFLARA KİRA ARTIŞI YAPILMAYACAK'

Dünya'da ve ülke genelinde etkisini gösteren Pandemi nedeniyle vatandaşların ve esnafların zor bir süreç geçirdiklerini belirten Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı "Bu süreçte virüsün getirdiği bir sıkıntı ile baş başayız. Bu sıkıntıyı öncelikle esnaflarımız çekiyor. Bu manada meclis üyesi arkadaşlarımız yaptığımız istişareler doğrultusunda 01 Ocak 2021 yılı itibariyle yenilenmesi gereken kira ücretlerinde herhangi bir artış yapılmaması noktasında fikir birliği yaptık. Belediyemize ait dükkânlarımızda faaliyet gösteren 402 esnafımızın kiralarında hiçbir artış yapmayacağımızı buradan beyan etmek istiyorum. Esnaflarımız 2020 yılında ödedikleri kira ücretini, 2021 yılında da aynı ölçüde ödemeye devam edecek. Bu zor süreçte esnaflarımızın bir nebze daha nefes alabilmeleri için kira ücretlerine zam yapmama kararı aldık" diye konuştu.