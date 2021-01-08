Sazlıdere’de köprü kalıntıları ortaya çıktı

İSTANBUL'DA son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranı yaşanırken, barajlarda suların çekilmesiyle birlikte kuraklık gözle görülür hale geldi. Yüzde 5.33 ile en düşük baraj doluluk oranına sahip Sazlıdere Barajı'nda baraj sularının çekilmesiyle birlikte geride kurumuş ağaç gövdeleri, balçık haline gelen toprak ve eski bir köprü kalıntısı ortaya çıktı. Öte yandan çevrede yaşayan köylüler, bataklık haline gelen baraj havzasında hayvanları otlatırken çamura battıklarını ve traktörle kurtarıldıklarını söylediler. DHA