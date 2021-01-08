SMA kampanyalarına dolandırıcılar el attı

SMA hastası çocukları için umutlarını gen tedavisine bağlayan aileler, ABD'de 2.4 milyon dolar (17 milyon 650 bin lira), Avrupa'da 2.1 milyon euro (19 milyon lira) olan dünyanın en pahalı tedavisine ulaşabilmek için birbiri ardına kampanyalar düzenliyor. Kiminin kampanyası ünlüler ve iş insanları tarafından büyük destek görüyor, kiminin ise elini tutan yok. Kimi aileler ise yardım kampanyalarını 'go fund me' (internet üzerinden bağış toplama sitesi) yönetimiyle yurt dışı kaynaklı yürütüyor.Ülkemizde 'Yardım Toplama Kanunu' kapsamında kampanyalarda valilik izni gerekiyor. İzin olmadan ailelerin IBAN numarası paylaşması yasak. Aileler çocuklarını kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışırken, kampanyalara dolandırıcılar el attı. Son dönemde SMA'lı çocukların fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açan dolandırıcılar, yardımseverlerden para toplayınca kampanyalar da mercek altına alındı. Ankara'da SMA ile mücadele eden 23 aylık Öykü Elmalıca ve SMA Tip 2 ile mücadele eden 28 aylık Mira Lina Pala'nın fotoğraflarını kullanarak sahte hesap açan dolandırıcılar, yardımseverlerden para topladı. Durumu fark eden aileler, geçtiğimiz kasım ayında suç duyurusunda bulundu. Kötü niyetli insanlar yüzünden mağdur olduklarını anlatan aileler SABAH'A konuştu:Eylül'e gentedavisi için Macaristan'a başvurduk. Bizitedavi için kabul ettiler. 2.1 milyon eurotutan tedavinin kampanya ile 1 milyon 380bin euro'sunu topladık. Ancak, son dönemdekötü niyetli kişiler, SMA kampanyalarınıhedef aldı. IBAN paylaşımı yasaklandı.Kampanyalar valilik izni olmadan yapılamayacak.Önceden de böyleydi ama dolandırıcılıkolaylarından sonra kampanyalar mercekalına alındı. Kampanya durma noktasınageldi. Bir yanda dolandırıcılar, bir yandaumut ettiğimiz tedaviyle ilgili söylenenler.Poyraz Ali 6aylık iken SMA teşhisi konuldu. PoyrazAli şu anda 12 kilo. 1.5 kilo daha alırsaşansını kaybedecekti. Kampanyada çokşükür tedavi parasını topladık. Gen tedavisiiçin gidecek. Şu anda biz de diğeraileler gibi evraklarımızı hazırlıyoruz.Spinraza adlı ilaçla çok olumlu yanıtlaraldık. Şimdi de yüzde 1 şansımızvar ise bunun peşinden gidiyoruz.İşe yarayacak mı yaramayacak mıdeneyeceğiz.Kampanyadatedavi parasının yüzde34'ünü toplayabildik.Bazı çocuklar içinsanatçılar, iş insanlarıdestek oldu. Bizmaalesef yeterlidestek göremedik.