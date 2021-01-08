Son dakika haberleri: Aleyna Çakır'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme! Adli Tıp Kurumu’ndan beklenen rapor geldi

Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın haziran ayında ölümünün ardından flaş gelişme yaşandı. Aleyna Çakır adı ile bilinen Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu. Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İPLE ASILMASI SONUCUNDA ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kesin ölüm sonucu ile beklenen raporda Çakır'ın iple asılması sonucunda öldüğü belirlendi.

BAŞ ŞÜPHELİ SEVGİLİSİ

Aleyna Çakır'ın evde ölü bulunmasının ardından, kendisine şiddet uygulayan ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Uygun'un annesi Gülay Uygun bir süre sonra yakınları tarafından bir akrabasının evinin yakınındaki dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Gülay Uygun'un öldüğü tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU

Aleyna Çakır'ın devem eden soruşturmasında, olayın cinayet mi intihar mı olduğunun tespit edilmesi belirlenmesi için 1. Adli Tıp Kurumu İhtisas Başkanlığı tarafından beklenen rapor geldi. Raporda, Çakır'da az sayıda sperm hücresi görüldüğü, kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanması görülmedi.

Genç kızın ölümünde iple asılmasının dışından ölüme neden olacak bir durum olmadığı tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede şüpheli bir durumun olmadığı belirtilen raporda, Çakır'ın bulunduğu ortam, bulunuş şekli ve olay yeri inceleme bulguları ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda kesin ölüm sebebinin, iple asılması sonucu gerçekleştiği ifade edildi.