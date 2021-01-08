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Son dakika: Balıkçılar şaşkına döndü! Tam 300 kilo

Son dakika haberi... 'ın Kuşadası açıklarında balıkçıların ağına nesli tükenmekte olan ay balığı takıldı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen balıkçılar balığın resmini çektikten sonra balığı denize bıraktılar.

Giriş Tarihi: 9.1.2021 00:07 Son Güncelleme: 9.1.2021 00:10 ABONE OL
Son dakika: Balıkçılar şaşkına döndü! Tam 300 kilo

Aydın'ın Kuşadası açıklarında balıkçıların ağına nesli tükenmekte olan ay balığı takıldı. Gördükleri manzara karşısında şaşkına dönen balıkçılar balığın resmini çektikten sonra balığı denize bıraktılar.

Kuşadası açıklarında Ali bey isimli tekne, ağlarını denize bıraktı. Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü.

Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı. Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı. Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Son dakika: Balıkçılar şaşkına döndü! Tam 300 kilo
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