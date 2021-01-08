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Son dakika: Dinlenme tesisine dalmıştı... Şok gerçek ortaya çıktı! "Bugün ikimiz de öleceğiz"

Sabah saatlerinde 'nin Çayırova ilçesinde TEM'deki bir dinlenme tesisine dalan cip, tesiste bulunan araçlara çarparak dehşet saçmıştı. 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı korkunç olayda çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Son dakika haberine göre sürücü Naci Ak, emniyetteki ifadesinde eşiyle tartıştıklarını ve "Bugün ikimiz de öleceğiz" diyerek aracı tesise sürdüğünü itiraf etti. Kaza sonrası araçtan inen sürücünün boğazını keserek kendine zarar verdiği öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 12:17 ABONE OL
Son dakika: Dinlenme tesisine dalmıştı... Şok gerçek ortaya çıktı! Bugün ikimiz de öleceğiz

TEM Otoyolunda Ankara yönüne giden Naci Ak yönetimindeki 65 NV 246 plakalı cip, sabah saatlerinde hız kesmeden Çayırova ilçesi Yumrukaya dinlenme tesislerine girdi. Cip, park halindeki 41 AAV 013, 34 RG 5360 ve 34 DEE 916 plakalı araçlar ile yayalara çarparak durdu.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Cipten inen sürücü Naci Ak, iddiaya göre bıçakla boğazını keserek kendisine zarar verdi. Bu sırada durumu fark eden tesis çalışanları, Naci Ak'a müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipin çarptığı park halindeki 34 DEE 916 plakalı otomobildeki Afganistan uyruklu Khalı Amanullah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Naci Ak, eşi Semra Ak ve cipin çarptığı otomobillerde bulunanlar ile yayalardan oluşan toplam 8 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Amanullah'ın cenazesi ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından otopsi için morga kaldırıldı.

'BUGÜN İKİMİZ DE ÖLECEĞİZ'

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cip sürücüsü Naci Ak'ın eşi Semra Ak ifadesinde eşiyle araçta tartıştıklarını söyledi. Ak, "Bugün ikimizde öleceğiz" diye bağıran eşinin aracını dinlenme tesisindeki park halindeki araçların üzerine sürdüğünü belirtti. Semra Ak olayın ardından eşinin araçtan indikten sonra bıçakla boğazını kestiğini, kendisine de zarar vermesinden korktuğunu, ancak tesiste bulunanların araya girdiğini kaydetti.
Kendisine zarar veren Naci Ak'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Son dakika: Dinlenme tesisine dalmıştı... Şok gerçek ortaya çıktı! "Bugün ikimiz de öleceğiz"
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