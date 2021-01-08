Son dakika haberi: Esenler'deki cinayette flaş gelişme! Yaşlı kadını öldüren tanıdık çıktı!

KATİL CEZAEVİ FİRARİSİYMİŞ

Ekipler kameralardan yola çıkarak, cinayetle ilgili Cemal Ş. isimli bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüphelinin 5 ayrı dolandırıcılık konusundan aranmasının olduğu ileri sürüldü.