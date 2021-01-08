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Son dakika haberi: Esenler'deki cinayette flaş gelişme! Yaşlı kadını öldüren tanıdık çıktı!

Esenler’de evinde bıçaklanarak öldürülen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Cemal Ş. (64) Bağcılar’da gözaltına alındı. Son dakika haberine göre Cemal Ş. ile yaşlı kadının daha önceden birbirlerini tanıdıkları ve aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı bu sebepten olayın gerçekleştiği öğrenildi. Şüphelinin Cinayet Büroda olayı itiraf ettiği belirtildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 8.1.2021 16:44 Son Güncelleme: 8.1.2021 16:44 ABONE OL
Son dakika haberi: Esenler'deki cinayette flaş gelişme! Yaşlı kadını öldüren tanıdık çıktı!

Esenler Fatih Mahallesi 289 Sokak'ta dün kızı ve damadı tarafından evinde ölü olarak bulunan 68 yaşındaki Neriman Kıvrak cinayetiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Amirliği ekipleri olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

KATİL CEZAEVİ FİRARİSİYMİŞ

Ekipler kameralardan yola çıkarak, cinayetle ilgili Cemal Ş. isimli bir kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüphelinin 5 ayrı dolandırıcılık konusundan aranmasının olduğu ileri sürüldü.

BİRBİRLERİNİ TANIDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Cemal Ş. ile yaşlı kadının daha önceden birbirlerini tanıdıkları ve aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı bu sebepten olayın gerçekleştiği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam eden Cemal Ş'nin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen Neriman Kıvrak'ın otopsi incelemesi bugün tamamlandı.

Ailesi tarafından Adli Tıp morgundan alınan Neriman Kıvrak'ın cenazesinin ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

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Son dakika haberi: Esenler'deki cinayette flaş gelişme! Yaşlı kadını öldüren tanıdık çıktı!
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