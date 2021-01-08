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Son dakika haber: "Cinler alemine adıyorum" deyip boğazını kesti, ateşe attı! O cani gözaltında!

'da Yusuf Y. isimli şahsın, sosyal medya hesabından yaptığı tüyler ürperten paylaşım büyük tepki topladı. Ormanlık alanda tavuğun boğazını kesip ateşe atan cani adam, bunu "Cinler alemine adakta bulundum" notuyla paylaştı. Paylaşımın ardından ekran görüntüsü alan vatandaşlar emniyete ihbarda bulundu. Son dakika haberine göre Yusuf Y. gözaltına alınarak cezai işlem uygulandı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 12:28 Son Güncelleme: 8.1.2021 12:28 ABONE OL
Son dakika haber: Cinler alemine adıyorum deyip boğazını kesti, ateşe attı! O cani gözaltında!

Bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Yusuf Y.'nin, cinler alemine adamak için tavuk kesip ateşe attığı görüntüler tepkilere neden oldu. Adana'da çekilen görüntülerde, Yusuf Y.'nin, boğazını kestiği tavuğun kanını da bir kaba akıttığı görüldü. Görüntülerde Yusuf Y.'nin, "Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum" dediği görüldü.

Yusuf Y.'nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda kişi, bu kişinin cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı. Kendisine tepki gösterenlere de cevap veren Yusuf Y., "Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesinin (f) bendine göre, 9. maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk lirası idari para cezası verilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar. Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim" ifadelerini kullandı.

Tavukları kesip ateşe atan şahıs yakalandı | Video

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şehir dışında olduğu belirlenen Yusuf Y., kente dönmesiyle birlikte yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf Y.'ye 'türbekarlık' ve 'birtakım unvanların men ve ilgasına muhalefet' suçlarından adli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'nce de idari işlem uygulandı.

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Son dakika haber: "Cinler alemine adıyorum" deyip boğazını kesti, ateşe attı! O cani gözaltında!
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