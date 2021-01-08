SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

Son dakika haberi: Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başlıyor. Kısıtlamaya az bir süre kala, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Evlere yetişmek isteyen sürücüler hangi bölgelerde trafik olduğunu araştıor. Peki İstanbul'un hangi bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İşte İstanbul'da son dakika trafik haberinin detayları.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı! Kısıtlama öncesi İstanbul trafiğinde canlı yayınla son dakika | Video
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başlıyor. Kısıtlama öncesi İstanbul'un birçok noktasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.