SON DAKİKA HABERİ: Sokağa çıkma kısıtlamasına az bir süre kala İstanbul'da trafik durma noktasına geldi!

Son dakika haberi: Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başlıyor. Kısıtlamaya az bir süre kala, İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Evlere yetişmek isteyen sürücüler hangi bölgelerde trafik olduğunu araştıor. Peki İstanbul'un hangi bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İşte İstanbul'da son dakika trafik haberinin detayları.