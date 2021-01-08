Son dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı başladı! Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar ne zaman bitiyor?

Son dakika haberi: Salgın sürecinde yayılımı durdurmak amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı saatleri ve genelge detayları ile bugün de milyonların gündemindeki yerini alıyor. Cuma akşamı 21.00 itibarıyla başlayan 56 saatlik hafta sonu kısıtlaması hakkında tüm detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyuna duyurulurken bir yandan da uygulanan bu kısıtlamaların sona ereceği tarih merak ediliyor. Peki, Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlama saatleri nasıl olacak? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? İşte detaylar…
SON DAKİKA! YASAKLAR NE ZAMAN BİTİYOR?
Hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında devam eden sokağa çıkma yasağı hafta sonu ise 56 saat boyunca kesintisiz devam ederken vakalarda yaşanan düşüş sonrası milyonlarca kişi uygulanan bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta yılbaşı nedeniyle dört gün boyunca süren kısıtlama bu hafta ise Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde uygulanacak…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.
MARKET, BAKKAL, KURUYEMİŞÇİ, ÇİÇEKÇİ, MANAV, KASAP 20.00'YE KADAR AÇIK
Bu kapsamda;
• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
PAKET SERVİS 00.00'A KADAR DEVAM EDECEK
• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
EKMEK BAYİLERİ AÇIK
• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
ONLİNE TESLİMAT FİRMALARINDAN ALINAN TESLİM EDİLECEK
• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.￼
• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.
YOĞUNLUK UYARISI
Bu açıklamalardan da görüleceği üzere sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı düşüncesiyle temel ihtiyaç malzemesi temini amacıyla fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmamaktadır.
Bu nedenle vatandaşlarımızdan sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce evlerinde/ikametlerinde olacak şekilde hareket etmelerini, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluklar göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları hususunu bir kez daha istirham ediyoruz.
TEMİZLİK, MASKE, MESAFE İLE HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.