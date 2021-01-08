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Son dakika: İşe başlayacağı gün feci şekilde can verdi!

Son dakika haberler... 'nin Karamürsel ilçesinde U.K. isimli vatandaş, otomobilini çalıştırdıktan sonra araç bir anda alev aldı. Araçtan çıkmayı başaramayan U.K. feci şekilde can verdi. Ortaya çıkan bir detay ise herkesi kahretti. U.K.'nin bugün işe başlayacağı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 15:14 Son Güncelleme: 8.1.2021 15:23 ABONE OL
Son dakika: İşe başlayacağı gün feci şekilde can verdi!

Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde oturan U.K., bugün iş başı yapacağı Gölcük Tersanesi'ne gitmek için 41 KL 262 plakalı otomobilini çalıştırdı. Bu sırada otomobil alev aldı. Çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Araçtan çıkmayı başaramayan U.K.'nin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

U.K.'nin cansız bedeni, Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

BUGÜN İŞE BAŞLAYACAKTI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde otomobilde çıkan yangında hayatını kaybeden Ufuk Kızılırmak'ın, Yalova'nın Altınova ilçesinde bugün işe başlayacağı öğrenildi.

Bu sabah işe gitmek için otomobiline binen Ufuk Kızılırmak'ın yangın sırasında dışarı çıkamadığı öğrenildi.

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Son dakika: İşe başlayacağı gün feci şekilde can verdi!
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