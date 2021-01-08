SON DAKİKA! "Kızımı satıyorlar" diyen anneyi darp edip saçını yola attılar!

Eve giden Derya Durukan, kapıya çıkan kız kardeşlere ve anneye kızının nerede olduğunu sordu. Kız çocukları Y.Y.'nin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Bunun üzerine engelli genç kadın kızının iki kız tarafından Şakirpaşa'da bir erkeğe satıldığı bilgisi olduğunu bunun doğru olup olmadığını sordu.