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Son dakika: 'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 3 yaralı...

Son dakika haberler... 'da eski model iki aracın çarpıştığı kazada araçlar paramparça olurken kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Sultan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 15:47 Son Güncelleme: 8.1.2021 15:57 ABONE OL
Son dakika: Muğla'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 3 yaralı...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Sultan K. yönetimindeki 48 F 8279 plakalı otomobille Hüseyin B. idaresindeki 48 NC 041 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Gerişburnu kavşağında çarpıştı.

ARAÇTAN GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

Kazada araçlarda bulunan Mehmet Şen ile Zeynep Zor hayatını kaybetti. Otomobillerde sıkışan sürücüler ile Osman Sırt, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Sultan K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Son dakika: İşe başlayacağı gün feci şekilde can verdi!

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Son dakika: Muğla'da feci kaza! Araçlar hurdaya döndü: 2 ölü, 3 yaralı...
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