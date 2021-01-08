SON DAKİKA: Otogarda iğrenç olay! Genç kıza zorla uyuşturucu içirip tecavüz etti

UYUŞTURUCU MADDE İÇİRİP…

Edinilen son dakika bilgisine göre, savcılık yürütülen soruşturma sonunda, adli kontrol ile serbest bırakılan genç adam hakkında iddianame düzenledi. Hazırlanan iddianamede, genç kıza uyuşturucu madde kullandırarak beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda olduğu sırada kendisiyle zorla cinsel istismarda bulunduğu yine uyuşturucu madde etkisinde olan E.K.'nin olay yerinden ayrılma ve kendisine engel olma hürriyetine engel olarak üzerine atılı suçları işlediği anlatıldı. 25 yıla kadar hapsi istenen genç adam, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.