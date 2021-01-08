Son dakika: Sabaha kadar kelepçeli halde şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü!

Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek'le iddiaya göre gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti.