Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Sabaha kadar kelepçeli halde şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü!

Son dakika: Sabaha kadar kelepçeli halde şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü!

Tüyler ürperten son dakika haberi 'dan geldi. Dün akşam eşi Melek İpek ile tartışan Ramazan İpek, eşinin ellerini kelepçeleyip sabaha kadar ona şiddet uyguladı. Saldırgan koca genç kadını "Seni ve çocukları öldürürüm" diye tehdit edince Melek İpek daha fazla dayanamadı... Sabah saatlerinde servise çıkıp 1 saat sonra eve dönen Ramazan İpek, kabusu yaşattığı eşi tarafından tüfekle öldürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Melek İpkek'i gözaltına alırken iki çocuk annesi kadının yüzündeki şişlik ve morluklar dikkat çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 11:42 Son Güncelleme: 8.1.2021 12:10 ABONE OL
Son dakika: Sabaha kadar kelepçeli halde şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü!

Edinilen bilgiye göre olay sabah saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek'le iddiaya göre gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak darp etmeye devam etti.

ÇOCUKLARINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİNCE CİNNET GEÇİRDİ

İddiaya öre Ramazan İpek'in kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine Melek İpek, sabah erken saatte servis yapmak için evden çıkıp bir saat sonra servisten dönen eşinin üzerine av tüfeği ile ateş etti.

YÜZÜNDEKİ MORLUK VE ŞİŞLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Melek İpek, daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Ramazan İpek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı. Melek İpek'in aldığı darbeler sonucu sağ gözünün şiş ve morluk içinde olduğu görüldü.

AİLE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Evdeki bir camda tüfekten çıkan merminin izi dikkat çekti. Olay yerine gelen çiftin yakınları gözyaşlarına boğulurken, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ramazan İpek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Ramazan İpek

SON DAKİKA! Kızımı satıyorlar diyen anneyi darp edip saçını yola attılar!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sabaha kadar kelepçeli halde şiddet uygulayan kocasını tüfekle öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA