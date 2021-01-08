Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte Türkiye'de 8 Ocak koronavirüs vaka sayısı tablosunda son durum

VAKA SAYISI:11.479

HASTA SAYISI: 1.291

VEFAT SAYISI: 186

İYİLEŞEN SAYISI:9.894

SAĞLIK BAKANI KOCA:

Bugün tespit edilen 1.291 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Hastane yükümüz umut verici şekilde azalıyor. Vaka sayılarındaki düşüşü kalıcı kılmak elimizde. Kısıtlama ve tedbirlere tam olarak uyalım. Birlik olup kazanacağız.

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