Son dakika: Uzmanlardan korkutan balon balığı açıklaması! "Küresel ısınma nedeniyle her yerde görmemiz mümkün"

BALON BALIĞINI TANIMAYAN MİLYONLARCA İNSAN VAR



Bundan sonra da benzer olayların Van'da veya ülkemizin başka ilinde yaşanmayacağının hiçbir garantisi olmadığını da belirten Dr. Akkuş, tüketicilerin de satıcıların da balık aldıkları zaman, içinde balon balığı var mı, yok mu diye, dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Dr. Akkuş, "Eğer tanımadıkları bir balık varsa kesinlikle yemekten kaçınmaları lazım. Çünkü balon balığı gündemde olmasına karşın balon balığını tanımayan belki de milyonlarca insan var. Ve balık olduğu için de bunu tüketenler var. Dolayısıyla balıkçı tezgâhlarından balık aldığımız zaman Van'da yaşadığımız bu üzücü olayın benzerini yaşamamamız için dikkatli olmamız lazım. Küçük balıkların arasına karışmış olabilir veya başka şekilde bunu pişirip, tüketme ihtimalimiz her zaman mevcut. Bugün bu balık buraya geldiyse Türkiye'nin her yerine gidebilir. Ne kadar denetim yaparsanız yapın yine gözden kaçırmalar olacaktır. Dolayısıyla balık alırken artık dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.