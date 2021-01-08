Sorumsuzlar bu defa da diskoda yakalandı! 45 bin lira ceza yediler

İstanbul Beyoğlu'nda bir diskoda eğlenen ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 13 kişiye 45 bin 97 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Polisi; Beyoğlu İlçesi Hüseyinağa Mahallesi Atıf Yılmaz Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde bir işletmenin açık olduğunu ve Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı hareket edildiğini tespit etti. Adreste yapılan kontrollerde müzik yayını olduğu saptandı. Eğlence mekanı olarak faaliyet yürütülen adreste sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde hareket eden 13 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 45 bin 97 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.