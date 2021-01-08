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“Tehdit” suçundan aranıyordu! Aracında silahla yakalandı

’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta kuru sıkı silahla ve 14 mermiyle yakalanan ve “Tehdit” suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 8.1.2021 14:04 ABONE OL
“Tehdit” suçundan aranıyordu! Aracında silahla yakalandı

İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta kuru sıkı silahla ve 14 mermiyle yakalanan ve "Tehdit" suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Polisi Kartal İlçesi'ne bağlı Hürriyet Mahallesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda; aracın sağ stop lambasının içerisine gizlenmiş halde bir kuru sıkı tabanca, şarjör ve 14 mermi bulundu. Ş.V. (47) isimli şüpheli gözaltına alındı. "Tehdit" suçundan ötürü arandığı ortaya çıkan şüpheli adliyeye sevk edildi ve hakkında "Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

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“Tehdit” suçundan aranıyordu! Aracında silahla yakalandı
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