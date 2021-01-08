Tekne tünele sıkıştı

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tersanede yapılan 5,5 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki balıkçı teknesi, yüklendiği çekici ile Tokat'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Çekici üzerinde getirilen tekne yaklaşık 15 kilometre yol aldıktan sonra Araklı tüneli girişine sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, karayolunu trafiğe kapatarak,yardıma gelen çekicilerle, tünele sıkışan çekici aracını geri çıkarttı. O sırada Karadeniz Sahil Yolu'nda kısa süreli trafik kilitlendi. Karayolunda bekleyen sürücüler tekneyi şaşkın bakışlarla seyretti. Yol kenarına alınan çekicinin üzerindeki teknenin üst aparatları kesilerek kaldırıldı.

Tekneyi taşıyan çekici tünelden çıkarıldıktan sonra yoluna devam etti.