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Tekne tünele sıkıştı

'un ilçesinde  gece saatlerinde  çekici ile getirilen tekne Karadeniz Sahil Yolu'ndaki tünelden geçerken tünel içinde sıkıştı.Tünel içinde yaşanan durumda Karayolunda trafik  kısa süre kilitlendi.Olay yerine çağrılan çekici ekiplerin müdahalesi  tekne sıkıştığı tünelden çıkartıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 8.1.2021 16:04 ABONE OL
Tekne tünele sıkıştı

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki tersanede yapılan 5,5 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğindeki balıkçı teknesi, yüklendiği çekici ile Tokat'a götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Çekici üzerinde getirilen tekne yaklaşık 15 kilometre yol aldıktan sonra Araklı tüneli girişine sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, karayolunu trafiğe kapatarak,yardıma gelen çekicilerle, tünele sıkışan çekici aracını geri çıkarttı. O sırada Karadeniz Sahil Yolu'nda kısa süreli trafik kilitlendi. Karayolunda bekleyen sürücüler tekneyi şaşkın bakışlarla seyretti. Yol kenarına alınan çekicinin üzerindeki teknenin üst aparatları kesilerek kaldırıldı.

Tekneyi taşıyan çekici tünelden çıkarıldıktan sonra yoluna devam etti.

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Tekne tünele sıkıştı
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