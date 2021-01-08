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Tekstil fabrikasında kadın işçiler zehirlendi

Son dakika haberi 'dan geldi. Bursa, bölgesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 20 kadın işçi boyadaki kimyasal gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 8.1.2021 22:57 ABONE OL
Tekstil fabrikasında kadın işçiler zehirlendi

Olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi.

Fabrika içerisinde duvar ve uyarı işaretlemeleri için boyama yapan kadın işçilerden 20'si fenalaştı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde boyadaki kimyasal gazdan zehirlendiği tespit edilen işçiler, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tekstil fabrikasında kadın işçiler zehirlendi
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