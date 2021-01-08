Turist avcısı yankesici yakalandı!

İstanbul Şişli'de taksici arkadaşlarının taksilerini kullanmak için aldığı iddia edilen ve aracına binen yabancı uyruklu turistlerin para ve cep telefonlarını el çabukluğuyla çalan yankesici yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; ticari taksi kullanarak seyahat eden yabancı uyruklu turistlere ait para ve cep telefonları başta olmak üzere değerli eşyaları el çabukluğu yöntemiyle çaldığı tespit edilen Köksal F.'yi (40) yakaladı. Şüphelinin, taksici arkadaşlarının taksilerini kullanmak için aldığı ve müşteri olarak aracına binen yabancı uyruklu turistlerin para ve cep telefonlarını el çabukluğuyla çaldığı iddia edildi. Eyüp'te bulunan ikamet adresinde gözaltına alınan şüphelinin 3'ü "Yankesicilik" olmak üzere dört suçtan arandığı ifade edildi. "Yankesicilik" suçundan hakkında yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Şüphelinin olayları gerçekleştirdikleri anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.