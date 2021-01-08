Uyuşturucu ve hırsızlığa 49 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ve hırsızlıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 49 kişi gözaltın alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklanırken, 3 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 32 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, bir kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda ise 17 şüpheli gözaltına alındı. 13 faili meçhul olayın aydınlatıldığı çalışmalarda yakalanan şahıslardan 8'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 2 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Yapılan çalışmalarda 277 gram uyuşturucu madde, bir miktar uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 844 bin 970 adet sigara kâğıdı, 4 kilo 135 gram işlenmemiş sigara kâğıdı, 110 paket gümrük kaçağı sigara

3 ton 355 kilogram sigara paketlemede kullanılan kâğıt, 915 kilo sigara kutusu paketleme kâğıdı, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı bisiklet, 1çalıntı cep telefonu, 2 kumar makinası ile 46 adet kesici alet ele geçirildi.