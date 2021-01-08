Vali Makas: Zor günler kısa zamanda sona erecek

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve beraberindeki heyet ile birlikte Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiler. Vali Makas, gerçekleşen ziyarette yaptığı açıklamada "Devletimizin imkanlar ölçüsünde üreticinin ve esnafın yanında olduğuna değinerek, kısa zamanda zor günlerin sona ereceğine inandığını" söyledi.

Gerçekleşen ziyaretler kapsamında ilk olarak Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nı ziyaret edildi. Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ve beraberindeki heyet ile birlikte Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Bedir Limon ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

HEP BİRLİKTE GAYRET GÖSTERECEĞİZ

Esnaf ve Sanatkârlar Odasının faaliyetleri hakkında Vali Mehmet Makas'a bilgiler veren Başkan Bedir Limon, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Mehmet Makas, Esnaf ve Sanatkârlar Odası yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, Erzincan'a daha iyi hizmeti vermek için hep birlikte gayret göstereceklerini ifade etti.

Vali Makas daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldiler.

DEVLETİMİZİN ÜRETİCİNİN VE ESNAFIN YANINDA

Erzincan için bugüne kadar yapılan hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Mehmet Makas, kentin gelişmesi için bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde çalışılacağını vurguladı.

Vali Mehmet Makas, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, Dünya ekonomisinin derinden etkilendiği pandemi sürecinde, Devletimizin imkanlar ölçüsünde üreticinin ve esnafın yanında olduğuna değinerek, kısa zamanda zor günlerin sona ereceğine inandığını söyledi.

İBRAHİM GÜRLER /SABAH