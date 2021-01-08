Vali’den kadın girişimcilere ziyaret

Ardahan Valisi Hüseyin Öner eşi Zehra Mine Öner ile birlikte "Soğuk İklimin Sıcak Elleri" projesi ile desteklenen kadın girişimcileri Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ziyaret etti. Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) kapsamında; Sınırlı Sorumlu Ardahan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin "Soğuk İklimin Sıcak Elleri" başlıklı makine-ekipman malları satın alma projesi Bakanlık tarafından uygun görülerek, projenin maliyetinin yüzde 75'i olan 111 bin 487 lira 50 kuruş hibe desteği almaya hak kazandı.

Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kadın girişimcilerle bir araya gelen Vali Hüseyin Öner, "Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin aynı zamanda proje okulu olması sebebiyle yiyecek içecek hizmetleri ve gıda teknolojileri bölümlerinin kullandığı alan bu projenin uygulanmasına ilişkin olarak kooperatif kullanıma verilmiş olup, proje kapsamında burada yöresel ürün ve yemek üretimi yapılacak, aynı zamanda lise öğrencilerinin burada staj yapma imkânı olacaktır." dedi. Yöresel ürünlerinde işleneceği, kadınların el emeği ile bezenerek ilin ekonomisine katkı olarak döneceği için güzel bir girişim olarak nitelendiren Vali Öner, sözlerine şöyle devam etti, "Kadınlarımızın üretmesi, iş hayatında olması çok önemli. Ardahan Kadın Girişimi Üretme ve İşletme Kooperatifimizde bu anlamda kadın girişimciler için önemli bir adres Yöresel ürünlerimizin de işleneceği, kadınlarımızın el emeği ile bezenerek yöremizin, ilimizin ekonomisine katkı olarak döneceği güzel bir girişim. Öncelikle S.S Ardahan Kadını Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifimizin üyelerini tebrik ederek, projeye destek olan Ticaret Bakanlığımız ve projeye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Öner, proje kapsamında yürütülecek çalışmalarla ilgili kadın girişimciler ve diğer yetkililerden genel bilgi aldı. Ziyaret kapsamında Vali Hüseyin Öner'e eşi Zehra Mine Öner, Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel Atak, Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, okulda görevli öğretmenler ve kadın girişimciler eşlik etti.