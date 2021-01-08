Van'da çıkan yangında 7 kişi kurtarıldı

Van merkez Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangında 7 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangının çıktığı evde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesine bağlı Altıntepe Mahallesinde bir evde meydana geldi.

Yangın ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine giderek yangına müdahale etti.

ARALARINDA ÇOCUKLARINDA OLDUĞU 7 KİŞİ KURTARILDI

Bölgeye sevk edilen destek ekiple bir yanda yangına müdahale edilirken, bir taraftan da aralarında çocuklarında aralarında olduğu 7 kişi evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.