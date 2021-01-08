Viraneden dijital kütüphaneye

Esenler Belediyesi 2010 yılında 'Türkiye'nin İlk Yüzde Yüz Dijital Kütüphanesi' olarak Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi'ni vatandaşların hizmetine sundu. Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu ve ekibi tarafından sıkı çalışmalar sonucu hayata geçirilen ve içerisinde on binlerce e-kitabı ile 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanenin tarihi ise okuyanları şaşkına çevirdi.





2'Cİ MAHMUT KİLİSE OLARAK YAPTIRDI



Bugün dijital kütüphane olarak kullanılan yapı, 19'uncu yüzyılın başında daha çok Rum teb'anın yaşadığı Litros köyüne Sultan 2'nci Mahmut'un izniyle inşa edilen kilise Aziz Georgias'a adandı. Hemen yanına da burada yaşayan Rum çocukların eğitimi için bir mektep yapıldı. Köydeki bu kilise ve mektep kimseye muhtaç olmasın, kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılasın, rahibinin, zangocunun, kilisenin bakımını yapanların maaşları rahat ödensin diye, biri Mevlanakapı'da diğeri Burgazada'da olan iki su kaynağı inşa edildi. Bunun yanında da kiliseye gelir olması amacıyla bölgede birkaç kira getirecek yerler yaptırıldı. Ancak zaman içinde su kaynağı gelirleri, kira gelirleri ve yoğun nüfusla birlikte gelen bağış gelirleri düşmeye başladı. Özellikle 1870'lerden sonra tren yolunun Yeşilköy'e kadar yapılması ile o bölge ulaşımda çok büyük bir rahatlık yaşamış ve bu sebeple de Litros'taki halk yavaş yavaş trenin geçtiği Yeşilköy ve Bakırköy'e taşındı. Bu durum kiliseye yapılan bağışları azalttı ve kilisenin bakımını da zorlaştırdı.



SİNEMA VE OTOPARK OLDU



Aya Yorgi Kilisesi, mübadele ile birlikte Litros (Esenler) köyünde Rum vatandaşın çok azalması ile birlikte kilise olarak kullanımından vazgeçildi. Binanın içine duvarlar örülerek yapı bir süre konut olarak da kullanıldı. Daha sonra bu eklentiler yıkıldı ve orta alan tamamen boşaltıldı, kapı ve pencereler tuğla ve briket ile örülerek makine dairesi balkoncuğu oluşturuldu ve bir süre sinema olarak hizmet verdi. Bu işlevinden de vazgeçildikten sonra yapı iyice kaderine terk edildi Esenler'in 1994 yılında ilçe olması ve Esenler Belediyesi'nin kurulması ile birlikte belediye otoparkı olarak kullanıldı.





MODERN İLE TARİHİN BİRLEŞTİĞİ YER



Yıllarca viraneyi andıran kilise kalıntısı, Esenler Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle restore edildi. Restore edilen yapı, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve ekibinin uzun uğraşları sonucunda Ekim 2010 tarihinde "Türkiye'nin İlk Yüzde Yüz Dijital Kütüphanesi" olarak Esenler halkının kullanımına sunuldu. Binanın dış yapısı tamamen koruma altına alınan Adnan Büyükdeniz Dijital Kütüphanesi, bugün on binlerce e-kitabı ile 7 gün 24 saat tüm hizmet veriyor.