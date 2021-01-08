Zehir çetelerini böyle çökerttiler! 40 şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu çetelerine ve satıcılarına düzenlediği operasyonda 43 zehir tacirini gözaltına aldı. Helikopter ve Özel Harekat destekli operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve malzeme ele geçirildi. 43 şüpheli de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer üç şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları ise havadan ve karadan olmak üzere polis kameralarına böyle yansıdı.