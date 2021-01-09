11 bin 479 yeni vaka, 186 can kaybı

Türkiye'de dün 184 bin 193 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 479 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti. 9 bin 894 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi. Test sayısı 25 milyon 865 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 307 bin 581, vefat sayısı 22 bin 450, ağır hasta sayısı 3 bin 94 oldu. Haftalık verilere göre ise bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.