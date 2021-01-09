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22 yıl hapisle aranıyordu! Operasyonla yakalandı

İşlemiş olduğu yağma suçundan, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından hakkında 22 yıl 6 ay 23 gün hapis cezası verilen U.D(24), İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 9.1.2021 17:48 ABONE OL
22 yıl hapisle aranıyordu! Operasyonla yakalandı

İşlemiş olduğu yağma suçundan, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından hakkında 22 yıl 6 ay 23 gün hapis cezası verilen U.D(24), İzmit İlçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Daha önceden işlemiş olduğu yağma suçundan, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilerek serbest bırakılan U.D(24) hakkında, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 22 yıl 6 ay 23 gün hapis cezası verildi. Bu cezası Yargıtay tarafından onaylanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan U.D heryerde aranmaya başladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmalar sonucu İzmit İlçesinde olduğu tespit edilen U.D, düzenlenen operasyon ile yakalandı. İşlemleri tamamlanan U.D sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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22 yıl hapisle aranıyordu! Operasyonla yakalandı
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