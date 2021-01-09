30 yıllık köprü suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Atatürk barajında kuraklık nedeniyle çekilen su seviyesiyle birlikte 30 yıllık Koçak köprüsü gün yüzüne çıktı.

Ülke genel 'inde yaşanan kuraklığı gözler önüne seren 30 yıl önce Atatürk barajında su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Şanlıurfa-Siverek eski karayolunda bulunan köprünün ortaya çıkmasıyla vatandaşlarda endişe yarattı.

Yıllarca sular altında kalan, ilçeye bağlı Çaylarbaşı kırsal mahallesinde bir zamanlar karayolu olarak kullanılan Güneydoğu'nun bağlantı yolu olarak büyük bir önem taşıyan 300 metrelik Koçak köprüsünde yaklaşık 20 metre su çekildiği gözlendi.



Kuraklığın bariz bir şekilde ortaya çıktığını söyleyen Ferit Akçalı şunları kaydetti. ''Bir zamanlar bu köprüden Urfa'ya gider gelirdik, GAP'ın yapılmasıyla su seviyesinin yükselmesiyle köprü sular altında kaldı, 1991 yılından bu yana sular altındaydı. Ama bu yıl ülkemizde yaşanan kuraklıktan dolayı kış ayında olmamıza rağmen yağış yüzü görmedik, 30 yıllık köprü de sular çekilince gün yüzüne çıktı. Daha önce araçların geçtiği köprüden 20 metreden fazla su çekilince vatandaşlar yine bu yolu kullanmaya başladı.



-SUYUMUZU TASARRUFLU KULLANMAMIZ GEREKİYOR



Kuraklıktan dolayı su kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Akçalı şunları ifade etti. ''Vatandaşlarımızın su israfından kaçınması gerekiyor, su kullanımına dikkat etmesek bizi tehlikeler bekliyor. Yıllarca suyun altında kalan köprünün 30 yıl sonra gün yüzüne çıkması bizleri suyun israf edilmemesi ve suyun daha tasarruflu kullanmamamız gerektiğini bizlere gösterdi.'' diye konuştu.



-SULARIN ÇEKİLMESİYLE 30 YILLIK KÖPRÜDEN ARAÇ GEÇİYOR



Yıllarca Doğu ve Batıyı birleştiren köprünün 30 yıl aradan sonra suların çekilmesiyle vatandaşlar tarafından kullanıldığını belirten Nusret Eryaman şunları kaydetti. ''30 yıl önce gençliğimizde bu köprü Diyarbakır, Şanlıurfa ve bölgenin bağlantı yoluydu, Atatürk Barajının yapılmasıyla 1991 yılında köprü sular altında 30 yıldır bu köprü su altındaydı. Ama bu yıl yağışların olmaması ve yaşanan kuraklığı gözler önüne serdi, ağaçların olmaması kargon salınımı'nın fazla olması Doğa'yı hor kullanmamız bizlere bu şekilde olumsuz sonuçlar gösteriyor. Şuan doğal bir afet içerisindeyiz insanlarımız bunun farkına varıp suyun her damlasının kıymetini bilmesi gerekiyor, 30 yıldır geçemediğimiz köprüden su seviyesinin düşmesiyle şuan araçlar bile geçebiliyor'' ifadelerini kullandı.