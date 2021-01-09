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4 bin 500 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu

’da Orman yangınından etkilenen alanlarda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Hatay büyükşehir Belediyesi’nin 1 milyon fidan toplakla buluşacak, sloganı ile başlattığı proje doğrultusunda şu ana kadar 4 bin 500 bin fıstık çamı toprakla buluştu.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:14 ABONE OL
4 bin 500 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu

Hatay'da Orman yangınından etkilenen alanlarda ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Hatay büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyon fidan toplakla buluşacak, sloganı ile başlattığı proje doğrultusunda şu ana kadar 4 bin 500 bin fıstık çamı toprakla buluştu.

2020 yılının ağustos ayında Kırıkhan'daki hastane bahçesinde çıkan yangın mesire alanına sıçramış ve çok sayıda ağaç zarar görmüştü.

Yangın sonrası temizlik ve hazırlık çalışmalarının ardından bölgenin yeniden ağaçlandırılması için kolları sıvayan Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, kent ormanı olarak bilinen alana 4 bin 500 adet fıstık çamı fidanı dikti.

Fıstık çamı fidanlarını alanın yeniden yeşermesi için toprakla buluşturan Büyükşehir ekipleri, toprakların yeniden ağaçlandırılmasının orman yangınlarının yarasını sarmak için merhem olduğunu belirtti.

Bir yıllık hedeflerinin 1 milyon fidan olduğunu yineleyen Büyükşehir ekipleri, Başkan Lütfü Savaş'ın talimatlarıyla kent genelinde sürdürdükleri ağaçlandırma çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

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4 bin 500 fıstık çamı fidanı toprakla buluştu
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