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’da Osmanlı dönemine ait gümüş sikke ele geçirildi

’da Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 gümüş sikke ile 2 gümüş bileklik ele geçirildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 9.1.2021 12:52 ABONE OL
Ankara’da Osmanlı dönemine ait gümüş sikke ele geçirildi

Ankara'da Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 gümüş sikke ile 2 gümüş bileklik ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Ankara'nın Beypazarı İlçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı yönünde ihbar geldi. Jandarma ekipleri, Beypazarı Dibecik mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda H.Ç. ve E.K. isimli kişilere ait araçta arama yapıldı. Aramada Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen, 900 gümüş sikke ve 2 gümüş bileklik ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, H.Ç. ve E.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Ankara’da Osmanlı dönemine ait gümüş sikke ele geçirildi
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